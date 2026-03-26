Basilicata, Protezione civile potenzia le associazioni: in arrivo 11 Pickup attrezzati con moduli antincendio e 4 mezzi destinati alla colonna mobile regionale. I dettagli

Prosegue il percorso di potenziamento delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) impegnate nella protezione civile regionale.

Dopo la consegna degli 11 Pickup attrezzati con moduli antincendio, l’Ufficio Protezione Civile annuncia un nuovo e significativo intervento economico per migliorare ulteriormente le dotazioni operative delle associazioni presenti sul territorio.

Le nuove risorse permetteranno alle ODV di procedere al rafforzamento delle attrezzature e dei mezzi già in uso, con l’obiettivo di aumentare l’efficacia nella prevenzione e nella lotta attiva agli incendi boschivi, oltre che nelle diverse attività di emergenza e supporto alla popolazione.

Contestualmente, l’Ufficio ha avviato le procedure per l’acquisto di altri 4 mezzi destinati alla colonna mobile regionale, un investimento mirato anche a rafforzare la capacità logistica e operativa in vista dell’imminente campagna AIB.

Sottolinea l’assessore alla Protezione Civile, Pasquale Pepe:

“Questi interventi sono frutto di un lavoro quotidiano svolto in stretta collaborazione con le associazioni di volontariato.

Il loro contributo è essenziale per garantire un sistema di protezione civile pronto, efficiente e vicino ai territori.

Con questo nuovo pacchetto di interventi, l’Amministrazione conferma l’impegno nel consolidare e rafforzare la rete del volontariato, riconoscendone il ruolo centrale nella prevenzione, nel soccorso e nella gestione delle emergenze sul territorio regionale.”

Il dirigente dell’Ufficio Protezione Civile, Giovanni Di Bello, evidenzia l’importanza della programmazione in atto:

“Il potenziamento delle ODV non è un’azione episodica, ma un percorso continuo.

Fornire mezzi e attrezzature adeguate significa rendere più solido e reattivo l’intero sistema, soprattutto in considerazione delle emergenze sempre più frequenti e complesse.”