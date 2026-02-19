Basilicata, incidente su questa strada!

Incidente stradale sulla Potenza – Melfi.
Il sinistro è avvenuto nei pressi dell’uscita di Tiera.
Sul posto Vigili del fuoco e mezzi di soccorso.
Raccomandiamo la massima prudenza.
Seguiranno aggiornamenti.
Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti…
Oltre settemila cittadini hanno scelto la prevenzione. È questo il dato principale emerso dalla conferenza stampa tenuta questa mattina in Regione per illustrare i risultati…
L’Agenzia delle Entrate ha programmato controlli strutturati anche attraverso l’analisi dei conti correnti dei contribuenti. Questo è quello che si evince dal Piano integrato di…
Prosegue il percorso di educazione digitale promosso da ADOC Basilicata attraverso il progetto Digitalmentis-II, un’iniziativa dedicata alla diffusione della cultura digitale e alla tutela dei…
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, esprime pieno e convinto sostegno alla proposta avanzata dal Sindaco di Oliveto Lucano, Nicola Terranova, in merito…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Comitato Idonei ARLAB: “Il Comitato Idonei ARLAB rompe il silenzio e solleva un caso di profonda incoerenza amministrativa…
Il Consiglio dei ministri del 18 febbraio ha approvato il decreto legge per le misure urgenti sulla riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas….
Indetto dal Ministero della Giustizia un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3350 allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria per…
Atteso nuovo peggioramento del tempo su Matera, nelle prossime ore. Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, oggi 19 Febbraio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi,…
Rapina ai danni di una farmacia a Matera. Secondo le prime ricostruzioni e come fa sapere rainews, un uomo armato di coltello ha minacciato il…
Anche nel 2026, chi ha un reddito basso ha diritto ad alcuni bonus e agevolazioni. Spiega romatoday che “nel 2026 il sistema degli incentivi pubblici cambia in…
Il Dipartimento per le Politiche Giovanili-Servizio Civile Universale ha pubblicato il 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 dei progetti relativi ai programmi d’intervento del Servizio Civile Universale 𝗽𝗲𝗿…