Matera, platee ex RMI ed ex TIS impegnati in queste attività cruciali? Le parole del Presidente della Provincia

19 Febbraio 2026

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, esprime pieno e convinto sostegno alla proposta avanzata dal Sindaco di Oliveto Lucano, Nicola Terranova, in merito all’impiego dei lavoratori appartenenti alle platee ex RMI ed ex TIS per le attività di pulizia e piccola manutenzione della viabilità provinciale.

Per Mancini, infatti, questa iniziativa non:

“risponde soltanto a un’esigenza di inclusione lavorativa, ma punta direttamente a un obiettivo vitale come l’innalzamento dei livelli di sicurezza sulle nostre strade.

Lo sfalcio della vegetazione e la cura delle banchine sono interventi cruciali poiché una strada curata garantisce una percorribilità migliore per i cittadini e per i turisti, specialmente nelle aree interne dove la rete viaria rappresenta l’unica connessione con i servizi essenziali”.

Il Presidente, partendo dalle criticità sistemiche che le Province affrontano quotidianamente a causa delle pesanti restrizioni economico-finanziarie imposte dalla legge Delrio, che hanno reso estremamente complesso garantire quel presidio costante che le arterie provinciali meriterebbero, riducendo drasticamente le risorse a disposizione degli enti, accoglie dunque favorevolmente la proposta del Sindaco Terranova, considerata una “soluzione intelligente e virtuosa, capace di sopperire alla carenza di fondi attraverso una gestione integrata e strategica delle risorse umane già disponibili sul territorio.

Il mio auspicio è che il modello proposto per il comune di Oliveto Lucano possa essere recepito e adottato con determinazione da tutti gli altri Sindaci del territorio.

Lavorare in sinergia significa trasformare una criticità strutturale in un’opportunità concreta di riscatto e di efficienza.

La Provincia è pronta a fare la propria parte e a collaborare strettamente con ogni amministrazione comunale, con l’obiettivo di offrire risposte rapide ai cittadini e rendere ogni tratto stradale un luogo decisamente più sicuro per tutti”.