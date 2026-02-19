Bernalda: la tecnologia non è più una scelta, ma una realtà quotidiana. Ecco il corso gratuito

Prosegue il percorso di educazione digitale promosso da ADOC Basilicata attraverso il progetto Digitalmentis-II, un’iniziativa dedicata alla diffusione della cultura digitale e alla tutela dei cittadini nell’uso quotidiano delle tecnologie nell’ambito dei progetti Ministeriali Rete Sportelli del consumatore e finanziato nell’ambito del programma della Regione Basilicata con fondi MIMIT – DM 31/07/2024 e DD 14/2/2025.

In un contesto in cui il digitale è diventato parte integrante della vita di tutti, dai servizi pubblici alle comunicazioni ufficiali, dai pagamenti online alle prenotazioni sanitarie, è fondamentale fornire strumenti concreti per orientarsi con consapevolezza e sicurezza.

Il Progetto Digitalmentis nasce con l’obiettivo di:

Ridurre il divario digitale;

Informare sui principali rischi della rete;

Promuovere un utilizzo consapevole delle tecnologie;

Supportare i cittadini nell’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione;

si rivolge a cittadini di tutte le età , con particolare attenzione a chi si sente meno sicuro nell’utilizzo degli strumenti digitali o desidera approfondire temi legati al mondo digitale.

Nell’ambito delle attività del progetto, è in programma un incontro informativo il 20 febbraio 2026, ore 10:00 presso l’Hotel Forliano – Km 90 Strada Statale a Bernalda (MT).

Sarà possibile ricevere informazioni utili per affrontare con maggiore serenità la trasformazione digitale in corso.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di informazione e prevenzione, in un momento storico in cui la tecnologia non è più una scelta, ma una realtà quotidiana.

La partecipazione è gratuita.