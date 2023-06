Basilicata: dopo aver imbarellato il ferito lo hanno evacuato percorrendo queste cascate. Ecco i dettagli

A Savoia di Lucania nelle cascate del Tuorno il gruppo tecnico ‘Soccorso Alpino e Speleologico Basilicata’ in esercitazione.

Al buio, dopo un temporale in una forra.

È questo il contesto operativo in cui spesso il Soccorso Alpino Forra viene attivato per interventi di soccorso.

La simulazione, perfettamente riuscita, ha impiegato 6 Operatori di Soccorso in Forra coordinati da un istruttore regionale.

Hanno raggiunto il ferito, e dopo averlo imbarellato, lo hanno evacuato percorrendo le cascate fino all’imbocco del sentiero.

Ottimo il risultato del Gruppo Tecnico Forre sia per il lavoro di squadra messo in campo che per il tempi di risoluzione dell’intervento.

