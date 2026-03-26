Basentana: consegna dei lavori per la realizzazione di una rotatoria a Pisticci

Anas consegna quest’oggi, giovedì 26 marzo, al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Ecoin SpA – Aleandri SpA i lavori per la realizzazione di una rotatoria – del diametro di oltre 40 metri – d’intersezione tra la strada statale 407 “Basentana” (al km 87,280) e la strada provinciale 154, a Pisticci (MT).

Per tale esecuzione, a partire dal prossimo lunedì 30 marzo, saranno avviate le attività preliminari di bonifica da ordigni bellici, per la successiva liberatoria da parte del competente Genio Militare.

L’opera consentirà di potenziare gli standard di sicurezza, riducendo le interferenze dei veicoli, dovute, in particolare, a manovre di attraversamento e di svolta a sinistra con invasione della carreggiata opposta.

Le attività per l’esecuzione di tale rotatoria a Pisticci rientrano nell’ambito dell’intervento principale di installazione della nuova barriera spartitraffico centrale (NDBA), i cui lavori riprendono in contestualità per il completamento tra il km 88,582 ed il km 89,288, per un investimento complessivo di oltre 13 milioni di euro.

Allo stato attuale, sempre nell’ambito dell’intervento complessivo, è all’approvazione della Conferenza dei Servizi il progetto esecutivo dello Svincolo di Marconia, per la sua realizzazione, a seguito del previsto iter amministrativo.

I lavori che vengono avviati e che ripartono quest’oggi saranno completati entro la fine del prossimo mese di agosto e rappresentano, nel concreto, ancora una volta, l’attenzione di Anas al territorio, nel pieno rispetto degli impegni assunti dall’Azienda nel corso di precedenti incontri istituzionali.