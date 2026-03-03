Ancora furti nel materano: è allarme! Cosa è successo

Ancora due furti di mezzi agricoli nelle ultime ore.
Questa volta, come fa sapere rainews, prese di mira un’azienda di Ferrandina e una di Montescaglioso a cui sono stati sottratti due trattori a testa.
A denunciarlo, la Cia agricoltori.
L’associazione parla di “fenomeno allarmante” che crea un doppio danno, non solo economico, ma anche produttivo, in quanto i mezzi sono indispensabili al lavoro nei campi e non immediatamente sostituibili.
La richiesta è identica a quella già fatta per simili episodi avvenuti nell’Alto Bradano: rafforzare i servizi di vigilanza e controllo da parte delle
forze dell’ordine.