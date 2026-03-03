Basilicata alla fiera mondiale del turismo: l’offerta regionale più accattivante per questi viaggiatori. I dettagli

Da oggi 3 marzo al 5 marzo, l’Agenzia di promozione territoriale di Basilicata sarà presente all’ITB di Berlino, importante fiera mondiale del turismo, assieme ad una delegazione dell’incoming regionale, nel padiglione del Ministero del Turismo e di ENIT Italia.

L’ITB è un appuntamento al quale la Basilicata partecipa da oltre vent’anni e che, edizione dopo edizione, consolida la presenza della regione su un mercato strutturalmente in crescita.

Nel 2025 infatti, la Germania ha generato 22.600 arrivi e 51.079 presenze nella regione, con una crescita rispettivamente del +18,98% e del +20,56% rispetto al 2024 (18.994 arrivi, 42.365 presenze).

I turisti tedeschi rappresentano il 6,8% del totale degli arrivi e l’8,5% delle presenze, confermandosi terzo mercato estero della regione dopo Francia e Stati Uniti.

L’Apt in occasione della fiera presenterà, in un appuntamento dedicato il giorno 4 marzo- dalle 10:30 alle 11:00, l’offerta regionale più accattivante per i viaggiatori tedeschi: aree interne, borghi storici, costa ionica e tirrenica, patrimonio culturale diffuso, con punto di partenza solido Matera.