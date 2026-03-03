Tursi: impegno e dedizione premiano Lorenza e Marirosa. Orgoglio per tutta la città!

L’Amministrazione Comunale di Tursi esprime grande orgoglio e vive soddisfazione per gli straordinari risultati raggiunti dall’ASD Queen’s Dance Club di Tursi e dalle sue giovani atlete in occasione del Campionato Regionale Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali Basilicata (FIDESM), svoltosi domenica 1° marzo a Potenza.

A distinguersi in modo particolare sono state Lorenza Guida, che ha conquistato il titolo di campionessa regionale nella categoria 19/34 Solo Latin Style classe C, e Marirosa Di Noia, che dopo il brillante debutto nel circuito CIBS all’Italian Diamond Cup dello scorso 30 novembre, dove ha superato numerosi turni di qualificazione classificandosi quinta su ben 45 atlete, ha gareggiato per la prima volta in FIDESM nella categoria C, dimostrando grinta, preparazione e piena consapevolezza del proprio percorso sportivo.

Questi risultati sono il frutto del lavoro serio e costante portato avanti dall’ASD Queen’s Dance Club, guidata dalla Maestra Rosilena Gulfo, punto di riferimento della danza sportiva nel nostro territorio.

Da oltre dieci anni l’associazione opera con passione e professionalità, offrendo ai giovani un ambiente sano, formativo e stimolante, capace di coniugare disciplina, crescita personale e spirito di squadra.

La storia della Maestra Gulfo è emblematica: ha avviato la propria scuola a soli vent’anni, con determinazione e tanti sogni da realizzare.

Grazie all’impegno, alla formazione continua e alla volontà di investire nel proprio paese, è riuscita a costruire una realtà solida e riconosciuta, capace di ottenere risultati di prestigio e di far emergere giovani talenti.

L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito plauso a Lorenza Guida e Marirosa Di Noia per l’impegno e la dedizione dimostrati, ma al tempo stesso desidera sottolineare il valore dell’intero lavoro svolto dall’ASD Queen’s Dance Club e dalla sua Maestra, che con sacrificio e passione contribuiscono a dare lustro alla nostra comunità.

Successi come questi rappresentano motivo di orgoglio per tutta la città e testimoniano quanto sia importante sostenere le associazioni sportive che scelgono di crescere e investire nel nostro territorio, offrendo ai giovani opportunità concrete di formazione e realizzazione.

A loro va il nostro incoraggiamento a proseguire con entusiasmo e determinazione questo percorso di crescita e di successi.