A Tursi la Tornanza diventa Festival: due giorni di idee, comunità e futuro

Nell’incantevole cornice del complesso monumentale dei f.lli Bruno, si è svolto nello scorso weekend a Tursi la prima edizione del Tornanza Festival Lucania Edition.

Il festival nasce all’interno di un percorso culturale e progettuale che negli ultimi anni ha coinvolto migliaia di persone in tutta Italia, contribuendo a ridefinire il modo in cui si parla di territori e aree interne. La Tornanza, infatti, non è solo un progetto ma un vero e proprio movimento culturale che ha già generato un ecosistema fatto di eventi, contenuti editoriali, community e iniziative diffuse, capace di attivare nuove energie nei territori.

Non è un caso che il Tornanza Festival – Lucania Edition si è svolto a Tursi. Negli ultimi cinque anni, infatti, il borgo è diventato un laboratorio concreto di sperimentazione e innovazione grazie all’attività di Tursi Digital Nomads, organizzazione nata nel 2021 grazie all’ingegner Salvatore Gulfo con l’obiettivo di instaurare community internazionali di lavoratori da remoto nei borghi lucani.

Tursi Digital Nomads ha contribuito a ridefinire il modo di vivere un piccolo borgo, trasformandolo in un punto di incontro tra locale e globale.

Un percorso che ha permesso di generare impatto reale, non solo in termini di presenze (+ di 500 in 5 anni), ma anche di attivazione della comunità locale e di nuove opportunità economiche e sociali.

Tursi rappresenta oggi un esempio concreto di come Tornanza, Arrivanza e Restanza possano convivere e generare valore. Qui, infatti, si incontrano storie di chi è tornato, di chi ha scelto di restare e di chi è arrivato da fuori, contribuendo a costruire un ecosistema dinamico e in evoluzione.

Il festival si inserisce quindi in un contesto già attivo, rafforzandone la visione e ampliandone la portata.

L’obiettivo è contribuire a una nuova narrazione dei borghi, superando definitivamente l’idea di marginalità e restituendo centralità a questi luoghi come spazi di innovazione, impresa e qualità della vita.

Il programma si è articolato in due giornate complementari: la prima dedicata a talk, panel e keynote con ospiti dal mondo dell’impresa, della cultura e dell’innovazione, per analizzare opportunità e sfide dei territori; la seconda orientata all’esperienza e all’azione, con momenti sul territorio, confronto tra community e presentazione di progetti concreti nati dalla Tornanza.

La soddisfazione del Sindaco Cosma:

“Questa due giorni ha mostrato come fare rete ed aprirsi alle altre realtà e alle altre storie di cui la nostra Regione è ricca, è indispensabile per il futuro e per la crescita dei nostri borghi.

La prima edizione del Festival della Tornanza è stata un successo che ha riscosso apprezzamenti sia da parte di amministratori locali ma anche imprenditori che hanno partecipato all’iniziativa promossa dal già Premio Rabatana Salvatore Gulfo che ringrazio per l’impegno che quotidianamente profonde in iniziative volte alla valorizzazione della nostra comunità.

È importante che questo appuntamento entri in pianta stabile nei momenti di confronto e crescita della nostra città affinché tanti giovani possano trarre beneficio nell’inter-scambio di idee e progetti che possono essere messi in campo nei nostri territori. Un plauso a tutti gli intervenuti con l’augurio che insieme possiamo costruire qualcosa di importante per le nostre città ognuno per la propria parte.”