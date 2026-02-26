ULTIME NEWS

A Matera il Direttivo regionale della Lega Basilicata per Salvini Premier

26 Febbraio 2026

Il 28 febbraio, alle ore 16.00 nell’hotel San Domenico di Matera, si riunirà il Direttivo regionale della Lega Basilicata per Salvini Premier, aperto a soci, dirigenti e amministratori del movimento.

L’incontro, che vedrà la partecipazione del segretario federale della Lega, Matteo Salvini, si svolgerà alla presenza del vicesegretario federale, Claudio Durigon.

Nel corso dell’assemblea saranno affrontati i principali temi dell’attualità politica, oltre che alcuni aspetti organizzativi del partito, quali il tesseramento 2026 e i futuri congressi.

In particolare, si discuterà del referendum sulla riforma della giustizia, a proposito del quale darà il suo contributo la senatrice Giulia Bongiorno, che si collegherà da remoto.

Sarà dedicato spazio anche alle prossime elezioni amministrative e alle iniziative nazionali, tra cui la manifestazione “pro ponte” del 28 marzo a Messina e la manifestazione dei “Patrioti” in programma il 18 aprile a Milano.