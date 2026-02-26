Matera, bici elettrica rubata nel portone di casa: ecco l’intervento della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Matera ha denunciato, in stato di libertà, un 37enne, originario del capoluogo, per il reato di furto di una bici elettrica, perpetrato ai danni di un 23enne di nazionalità bengalese.
L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando la vittima aveva da pochi minuti ricevuto, presso il suo domicilio, un pacco contenente la bicicletta elettrica ordinata online.
Un amico, dopo aver ritirato il collo, lo aveva momentaneamente lasciato nell’androne del condominio, per organizzare il trasporto all’interno dell’abitazione.
Un lasso di tempo brevissimo che, però, è bastato al 37enne per impossessarsi del pacco e allontanarsi.
La segnalazione è stata immediatamente raccolta dagli agenti delle Volanti, impegnati nei servizi di controllo del territorio e transitati proprio nei pressi dell’abitazione.
Personale della Squadra Mobile ha, quindi, sviluppato l’attività investigativa, che ha portato, in breve tempo, all’individuazione dell’autore del furto.
Fondamentale la sinergia tra gli uffici operativi, che ha consentito di recuperare la refurtiva e di restituirla al legittimo proprietario, ponendo fine, in poche ore, a una spiacevole vicenda.
Si rappresenta che gli accertamenti vanno intesi, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale.