Matera: incontro endoscopia digestiva contro le liste d’attesa

Si terrà il 28 febbraio 2026, a partite dalle ore 9, nell’Auditorium dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, l’incontro dal titolo “L’appropriatezza prescrittiva in endoscopia digestiva”, patrocinato dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera e promosso dalla Società Italiana di Endoscopia Digestiva, sezione di Puglia e Basilicata.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di affrontare il tema delle liste di attesa per le prestazioni endoscopiche, puntando sull’appropriatezza prescrittiva come leva strategica per ridurre gli esami non necessari e garantire ai pazienti tempi più rapidi e cure più efficaci. L’incontro favorirà il confronto tra specialisti ospedalieri, territoriali e medici di medicina generale, nell’ambito di un percorso itinerante promosso a livello regionale.

“Ridurre le liste di attesa – dichiara il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo – significa anche migliorare la qualità delle prescrizioni. Momenti di confronto come questo rappresentano un’opportunità concreta per rafforzare la collaborazione tra professionisti, ottimizzare le risorse e garantire ai cittadini un’assistenza più appropriata ed efficiente”.

Durante l’evento saranno approfonditi i criteri clinici di indicazione agli esami endoscopici, le principali criticità organizzative e le possibili soluzioni operative, anche attraverso la condivisione di esperienze e buone pratiche.

L’obiettivo è costruire un modello condiviso di riferimento, in attesa della definizione di linee guida regionali univoche.