Visite domenicali all’ospedale di Matera: erogate quasi 50 prestazioni!

Proseguono con risultati confortanti le aperture straordinarie domenicali all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.
Nella giornata di ieri, 22 febbraio, sono state complessivamente erogate 49 prestazioni tra visite specialistiche ed esami diagnostici, confermando l’efficacia dell’iniziativa nel potenziare l’offerta sanitaria e nel ridurre i tempi di attesa.
In particolare, l’attività ha riguardato l’area cardiologica, con 16 visite effettuate, cui si aggiungono 7 interventi di Biopsia.
Sul fronte diagnostico, sono state eseguite 15 risonanze magnetiche nucleari, mentre l’Endoscopia digestiva ha fatto registrare 11 esami complessivi.
Numeri significativi che testimoniano l’impegno organizzativo e professionale messo in campo anche nei giorni festivi, grazie alla disponibilità del personale sanitario e tecnico.
“Le aperture straordinarie domenicali – ha dichiarato il Direttore Generale Maurizio Friolo – rappresentano una risposta concreta e misurabile ai bisogni di salute dei cittadini.
Ancora una volta i risultati registrati ieri confermano la bontà della strategia adottata volta ad ampliare le fasce di erogazione delle prestazioni.
Migliorare l’accesso alle cure significa rafforzare il rapporto di fiducia con la comunità.
Continueremo a lavorare per consolidare questo modello organizzativo volto a ridurre le liste di attesa”.
“L’estensione delle attività anche nei giorni festivi – sottolinea l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico – rientra in una programmazione mirata a rendere il sistema sanitario regionale più accessibile ed efficiente.
I risultati registrati a Matera confermano che un’organizzazione flessibile e orientata agli obiettivi può produrre benefici concreti per i cittadini, intervenendo in modo strutturale sulle liste di attesa.
Un ringraziamento va, come sempre, a tutti i professionisti sanitari e al personale tecnico-amministrativo che, con senso di responsabilità e disponibilità, rendono possibile questo impegno anche nei giorni festivi”.