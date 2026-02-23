Pisticci, approvato il regolamento urbanistico. I dettagli

Una nota dell’Amministrazione Comunale di Pisticci fa sapere:

“Per anni la nostra comunità ha aspettato uno strumento capace di dare 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗲𝘇𝘇𝗲, 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 e una direzione comune.

Cittadini, famiglie, imprese e attività lo chiedevano da tempo, perché senza regole definite è più difficile progettare, investire, costruire.

Nella seduta di venerdì 20 febbraio 2026 𝗶𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗵𝗮 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗥𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗨𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼.

Un 𝗿𝗶𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗮𝘁𝘁𝗲𝘀𝗼 𝗱𝗮 𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰𝗶𝗻𝗾𝘂𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗶, avviato con l’incarico al prof. Elio Piroddi e portato a compimento dopo un percorso lungo e complesso.

Da oggi Pisticci si dota di una 𝗰𝗼𝗿𝗻𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗲 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗲.

Uno strumento che disciplina la trasformazione degli spazi urbani e diventa un presupposto essenziale per 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲𝗱𝗶𝗹𝗶𝘇𝗶 e scelte di sviluppo, perché mette tutti nelle condizioni di decidere con 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗲 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗲 e una rotta comune per il futuro.

Un traguardo reso possibile anche dalla 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮.

L’Amministrazione ha raccolto il lavoro già avviato e lo ha accompagnato fino all’approvazione, senza ripartire da zero.

Questo passaggio è un tassello decisivo di un quadro più ampio.

Ora si prosegue con il 𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲, su cui l’Amministrazione sta già lavorando, per costruire una visione completa e coerente del futuro della Città di Pisticci”.