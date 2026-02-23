Matera guarda i più piccoli: formazione autismo negli asili con ASM

Prosegue l’impegno dell’ASM nell’ambito del progetto NIDA, Network Italiano per il riconoscimento precoce dei Disturbi dello spettro Autistico.

Sabato scorso nella sede dell’ASM di via Montescaglioso ha preso il via l’attività di formazione per gli educatori degli asili nido di Matera e provincia.

Durante il primo incontro Margherita Bozza, Neuropsichiatra Infantile, e la psicologa/psicoterapeuta, Rosalba Passarelli, hanno presentato le caratteristiche principali dei Disturbi del Neurosviluppo e hanno affrontato i temi dello sviluppo tipico e atipico nella prima infanzia (0-3 anni) al fine di favorire una maggiore individuazione dei segnali precoci di rischio dei disturbi del Neurosviluppo.

Sono state fornite, inoltre, strategie maggiormente efficaci per favorire una migliore comunicazione tra educatori e genitori.

Il prossimo appuntamento è per il 7 marzo in cui si forniranno strategie educative praticate finalizzate a promuovere lo sviluppo dei bambini a rischio e si svolgerà una parte pratica attraverso l’accesso ad una piattaforma informatica dell’Istituto Superiore di Sanità.