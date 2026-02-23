A Matera musicisti da tutto il mondo: ecco il concerto di beneficenza

Si comunica che venerdì 27 febbraio p.v. alle 20..30 al Teatro Guerrieri in piazza Vittorio Veneto 23 a Matera si svolgerà il concerto di beneficenza La nota giusta a sostegno di Aura Blu, Associazione materana da tempo impegnata nel supporto e nell’accompagnamento di persone autistiche in età adulta.

È prevista l’esibizione della Cello Duni Ensemble (Vincenzo Perrone, direttore; Antonio Ippolito, bandonéon; Tomomi Ogasa, soprano) con la partecipazione di numerosi musicisti ospiti da Bielorussia, Polonia, Iran, Giappone, che hanno arrangiato, scritto ed eseguiranno gratuitamente musiche per ensemble di violoncelli, bandoneon, clarinetto, contrabbasso e voce.

Il biglietto può essere acquistato in prevendita al botteghino del teatro, contattando Aura Blu al 3289026446 o tramite il sito www.webtic.it.