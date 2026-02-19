Vigili del Fuoco Matera: La FNS CISL Basilicata da il benvenuto al nuovo Prefetto Ippolito

Si è tenuto in data odierna, presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera, l’incontro istituzionale per il saluto di insediamento del nuovo Prefetto di Matera, Sua Eccellenza Dott.ssa Maria Carolina Ippolito.

All’incontro hanno preso parte il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ing. Amalia Tedeschi, il Vice Comandante, Ing. Domenico Masciandaro, e le Organizzazioni Sindacali territoriali rappresentative.

L’intervento della FNS CISL Basilicata: La segreteria territoriale della FNS CISL, rappresentata dal Segretario Generale Regionale Luigi Sabatelli, coadiuvato dal componente di segreteria Vincenzo Sacco ha espresso il proprio sincero benvenuto al Prefetto Ippolito, sottolineando l’importanza di una sinergia costante tra il Palazzo di Governo e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pilastro fondamentale per la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio materano.

“L’insediamento di Sua Eccellenza rappresenta un momento di rinnovato slancio per il coordinamento delle attività di soccorso pubblico e protezione civile nella nostra provincia,” dichiarano i rappresentanti della FNS CISL Basilicata. “Siamo certi che la sensibilità istituzionale della Dott.ssa Ippolito permetterà di affrontare con efficacia le sfide operative e le criticità che interessano il personale del Comando Prov.le VVF di Matera, che instancabilmente servono l’intero territorio provinciale e non solo, per garantire un eccellente livello di sicurezza”

Temi al centro del confronto Durante il breve ma proficuo incontro, la FNS CISL ha ribadito la necessità di mantenere alta l’attenzione su:

Potenziamento degli organici: per garantire standard di sicurezza sempre elevati e considerato lo sviluppo turistico che interessa la Città di Matera già dal 2019, ormai a livelli di Città Metropolitane, prevedere la classificazione del Comando Prov.le VVF MATERA comprensivo delle proprie sedi distaccate quali Policoro, Tinchi e Ferrandina ad un livello superiore. In attesa che ciò avvenga prevedere assegnazioni temporanee per il 2026 di personale operativo nelle qualifiche di VF e CS/CR, considerate l’imminente inizio delle attività previste per la nomina della Città di Matera quale Capitale Mediterranea della Cultura e del dialogo, in concomitanza dei numerosi pensionamenti di personale operativo previsti tra il 2026 e il 2027.

Logistica e strutture: miglioramento delle sedi di servizio, oltre a cercare di trasformare l’attuale Presidio rurale di STIGLIANO in distaccamento permanente VVF, un presidio fondamentale per la cosiddetta “montagna materana” , atteso che, i tempi per raggiungere quell’area (comuni di Aliano, Accettura, San Mauro Forte, Oliveto Lucano, Garaguso) attualmente si attestano in più di un’ora circa, partendo dagli attuali distaccamenti permanenti più vicini ossia Ferrandina e Policoro. Inoltre, opportuno ricordare che a ridosso di quel territorio vi è estrazione di petrolio precisamente nel comune di Corleto Perticara.

Campagna boschiva antincendio: prevedere sin dai prossimi giorni un confronto con le istituzioni interessate quali REGIONE BASILICATA, PROTEZIONE CIVILE, COMUNI, al fine di migliorare il contenuto della convenzione annuale antincendio cercando di ampliare la durata della stessa soprattutto nella fascia jonica.

La FNS CISL Basilicata augura al Prefetto Maria Carolina Ippolito un buon lavoro, confermando la piena disponibilità ad un confronto costruttivo e responsabile, volto sempre alla valorizzazione della componente lavorativa e al servizio della collettività.