Musei nazionali di Matera, Bonaudo è la nuova direttrice: auguri di buon lavoro

È la dottoressa Raffella Bonaudo la nuova direttrice dei Musei nazionali di Matera- Direzione regionale Musei nazionali Basilicata.

Ad annunciarlo è una nota della Direzione generale Musei – Ministero della Cultura che ha comunicato l’esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico di direttore di 14 musei italiani.

Nata a Vallo della Lucania (Salerno) nel 1974, Raffaella Bonaudo è dottore di ricerca in Archeologia-Etruscologia.

Dal 15 novembre 2021 è dirigente presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino.

Esperta nella gestione del patrimonio archeologico, ha diretto numerosi scavi e aree archeologiche tra Campania e Irpinia, con esperienze specifiche nella tutela e valorizzazione di siti romani.

L’arrivo della nuova direttrice colma la cessazione dall’incarico dell’ex collega Annamaria Mauro, avvenuta a novembre 2024.