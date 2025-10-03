Tricarico: tutto pronto per una giornata piena di eventi e manifestazioni importanti. I dettagli

Domenica 5 Ottobre 2025 una giornata piena di eventi e manifestazioni importanti a Tricarico.
Questo il programma annunciato dal Comune:
“Camminata Rosa – Race for the Cure,
- alle ore 8:30 presso il Santuario della Madonna di Fonti
Festa del Ciao Diocesana,
- Ore 9:30 Arrivo ed accoglienza in Piazza Garibaldi
5ª Giornata di Campionato, ASD Tricarico Pds vs A.S. Melfi
- Ore 15:30, Stadio “P. Carbone” – Tricarico
Costruire ponti e abbattere muri
- Marcia per la pace – Tricarico scende in piazza, Ore 20:30 nel Piazzale Cav. Salomone
Non mancare! Unisciti, partecipa, condividi!“.
Ecco le locandine con gli eventi in programma.