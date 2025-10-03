ULTIME NEWS

Tricarico: tutto pronto per una giornata piena di eventi e manifestazioni importanti. I dettagli

3 Ottobre 2025

Domenica 5 Ottobre 2025 una giornata piena di eventi e manifestazioni importanti a Tricarico.

Questo il programma annunciato dal Comune:

“Camminata Rosa – Race for the Cure,

  • alle ore 8:30 presso il Santuario della Madonna di Fonti

Festa del Ciao Diocesana,

  • Ore 9:30 Arrivo ed accoglienza in Piazza Garibaldi

5ª Giornata di Campionato, ASD Tricarico Pds vs A.S. Melfi

  • Ore 15:30, Stadio “P. Carbone” – Tricarico

Costruire ponti e abbattere muri

  • Marcia per la pace – Tricarico scende in piazza, Ore 20:30 nel Piazzale Cav. Salomone

Non mancare! Unisciti, partecipa, condividi!“.

Ecco le locandine con gli eventi in programma.