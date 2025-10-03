Policoro: 38enne alla vista dei Carabinieri effettua una manovra brusca per evitare i controlli. Ecco cosa nascondeva

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio svolti dai Carabinieri della Compagnia di Policoro, finalizzati alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, specie nei luoghi di aggregazione e ritrovo dei giovani.

Nell’ambito di tali servizi, a Scanzano Jonico, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Policoro, durante un posto di controllo in via Nazionale, notavano un 38enne del posto che, alla guida della propria autovettura, alla vista della pattuglia effettuava una brusca manovra di svolta a sinistra desistendo immediatamente dopo, per il sopraggiungere di un’altra pattuglia di Carabinieri.

A seguito di tale condotta, con tutta evidenza finalizzata ad eludere il controllo, i Carabinieri lo bloccavano prontamente e, in ragione dello stato di ingiustificata agitazione dell’uomo, in regola con i documenti di guida e circolazione, lo sottoponevano ad un approfondito controllo.

L’uomo consegnava dapprima un taglierino a serramanico, prelevandolo dalla tasca anteriore destra del pantalone e, successivamente dagli slip, due involucri costituiti da due buste in cellophane sigillate, contenenti 215 grammi di cocaina.

La perquisizione veicolare permetteva di rinvenire, nel vano porta oggetti dello sportello anteriore sx, un ulteriore taglierino a serramanico e un coltello a serramanico; nel cofano posteriore veniva rinvenuto un tirapugni in metallo con corda di fissaggio e moschettone di chiusura.

Veniva estesa la perquisizione presso la dimora dell’uomo ove venivano ulteriori residui di cocaina, materiale per la pesatura ed il confezionamento.

Avendo così acquisito gravi indizi di colpevolezza per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto di armi bianche e di strumenti atti ad offendere, l’uomo veniva tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, che ha coordinato le indagini, veniva tradotto presso la Casa Circondariale della Città dei Sassi, in attesa dell’Udienza di convalida.

Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Matera, dopo aver convalidato l’arresto, concordando con l’impianto accusatorio, disponeva la custodia cautelare in carcere sino alla effettiva disponibilità del sistema elettronico di controllo (cd. Braccialetto), momento in cui potrà essere sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Si precisa che gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

Il risultato conseguito è frutto della continua e metodica attività di vigilanza e controllo condotta dai reparti dipendenti della Compagnia Carabinieri di Policoro, coordinati dal Comando Provinciale Carabinieri di Matera, per prevenire e contrastare le varie forme di illegalità, anche nelle aree a bassa densità di popolazione ma comunque interessate da fenomeni diffusi come, nel caso specifico, lo spaccio e il consumo di droghe.

Si rappresenta inoltre che nell’ambito dei medesimi servizi di controllo del territorio, effettuati soprattutto nei comuni costieri del metapontino, venivano segnalati all’Autorità prefettizia, per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, 9 giovani, trovati in possesso complessivamente di oltre 7 grammi di hashish, 0,5 grammi di eroina, 2 grammi di cocaina.