Tricarico: si danno alla fuga per le vie del centro! Ecco cosa è successo

Non c’è pace per il materano che ancora una volta ha catturato, suo malgrado, le attenzioni di truffatori senza scrupoli.

Dopo Matera, dal Comune di Tricarico si apprende che:

“Nella serata di ieri alcuni malviventi hanno tentato un paio di furti un alcune abitazioni di Tricarico.

L’attenzione di alcuni giovani tricaricesi ha fatto scattare l’allarme delle forze dell’ordine, così il pronto interventi dell’Arma dei Carabinieri ha messo in fuga i malviventi che all’uscita del paese hanno dovuto abbandonare l’auto e fuggire a piedi per le campagne circostanti.

La collaborazione fra cittadini e istituzioni è sempre indispensabile per garantire sicurezza e legalità”.