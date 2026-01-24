Basilicata: 100 candeline per Nonna Immacolata. Tantissimi auguri per questo giorno particolare

Vulture-melfese in festa.
Oggi il Sindaco di Barile, Antonio Murano, ha omaggiato con una targa la signora Immacolata Giuliano che ha raggiunto il traguardo del secolo di vita.
Per il Primo cittadino si è trattato di:
“Un giorno particolare per la nostra concittadina e per la sua famiglia fatto di ricordi e di tanto affetto.
Da parte dell’Amministrazione comunale giungano i migliori auguri per il 100° compleanno!“.
I migliori auguri giungano anche dalla nostra Redazione alla nonnina e ai suoi cari.