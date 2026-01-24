Matera punta su questo tipo di turismo per far conoscere posti meravigliosi della Basilicata e non solo. I dettagli

“Oggi a Matera ho avuto il piacere di partecipare alla presentazione del calendario 2026 delle attività del CAI Matera – Falco Naumanni, un momento di confronto prezioso sul valore dei nostri territori e su come viverli in modo consapevole”.

Così il consigliere regionale Morea che scrive:

“Tantissime escursioni che consentono di conoscere posti meravigliosi della Basilicata e non solo.

Nell’occasione è stato presentato anche il progetto “Bici in Comune”, realizzato di concerto tra Comune di Irsina, presente con il Sindaco Giuseppe Candela, e il CAI, sulla scorta di un partenariato che dura da diversi anni e che mette insieme mobilità dolce, tutela dei paesaggi e qualità della vita.

Parlare di tracciatura dei percorsi, cura e vita dei sentieri, turismo lento e sostenibile significa parlare di futuro.

Ciclovie, ippovie e greenways non sono solo infrastrutture: sono strumenti per valorizzare l’intera Basilicata, mettendo in rete aree interne, borghi, coste e montagne, comunità e bellezze naturali.

Grazie al CAI, realtà storica e virtuosa alla quale le istituzioni guardano per sostenere questi percorsi, perché proteggere il paesaggio e promuovere un turismo rispettoso vuol dire creare sviluppo vero, duraturo e condiviso”.