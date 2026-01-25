Tre giovani talenti Policoresi, Rocco, Tatania e Sanya, vincono la terza edizione del Premio Buccolo! Complimenti

Tre giovani talenti Policoresi sono stati i vincitori della terza edizione del Premio Buccolo, istituito dal regolamento della Consulta delle associazioni e della scuola della Città di Policoro, per ricordare la figura del compianto giornalista policorese, che premia tre cittadini o associazioni che si siano distinti nel campo dello sport, della cultura e della scuola.

Spiega l’amministrazione:

“Per il 2025, in seguito alle segnalazioni pervenute dall’assemblea e alla determinazione del Consiglio Direttivo, il premio è stato assegnato al giovane portiere di calcio, Rocco Dente, per l’area sport, alla cantautrice e compositrice Tatiana Tarsia per il settore cultura e alla studentessa Sanya Bonelli per il mondo scuola.

Tre giovani virtuosi concittadini che per talento e dedizione si stanno distinguendo con grande professionalità nei tre settori di competenza della Consulta, portando lustro alla nostra Città e affermando la giovane vivacità della Comunità policorese come un elemento distintivo.

Consegnate anche due menzioni speciali: una all’ex campione di futsal Osvaldo Stigliano e una al Museo Archeologico Nazionale della Siritide di Policoro e al Parco Archeologico di Herakleia, rappresentati dal direttore Carmelo Colelli”.

Dichiara il Sindaco Enrico Bianco:

“Ringrazio il Direttivo della Consulta delle associazioni e della scuola per aver fatto una scelta molto significativa nella assegnazione del premio Buccolo.

Perché giovani talenti come Sanya Bonelli, Tatiana Tarsia e Rocco Dente sono uno stimolo per la nostra giovane comunità che ha il dovere di creare le condizioni per far esprimere questi talenti.

In questo Policoro è una bellissima realtà, grazie alle scuole, alle associazioni sportive e a quelle culturali.”