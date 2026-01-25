Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria: “l’approccio ‘One Health’ ha già trovato applicazione concreta in Basilicata nella gestione della Peste Suina Africana”. I dettagli

In occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria, la Regione Basilicata ha promosso oggi un convegno intitolato “La Forza della diversità per una salute unica”.

L’evento si è tenuto nella sede dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Potenza.

L’iniziativa nasce per sottolineare l’importanza della medicina veterinaria preventiva in un’ottica integrata “One Health” che unisce la salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente.

Lo ha ribadito l’assessore alla Salute Cosimo Latronico che, intervenendo al convegno, ha spiegato come questa ricorrenza rappresenti un momento di fondamentale rafforzamento del ruolo strategico della prevenzione veterinaria nelle politiche di salute pubblica.

La data del 25 Gennaio richiama l’anniversario della fondazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (WOAH) nel 1924 e promuove oggi la consapevolezza sull’importanza di una medicina preventiva integrata.

Secondo Latronico la salute umana è oggi indissociabile da quella degli animali e dell’ambiente.

Per affrontare sfide globali quali pandemie, zoonosi emergenti e cambiamento climatico, è necessario superare approcci frammentati in favore di risposte coordinate e scientificamente fondate.

In questo contesto, Latronico ha annunciato che il Piano Sanitario Regionale, di prossima emanazione, introdurrà la prevenzione veterinaria nell’ambito delle attività di protezione civile per le emergenze non epidemiche e istituirà l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario, uno strumento strategico per integrare dati sanitari, ambientali e produttivi.

L’approccio “One Health” ha già trovato applicazione concreta in Basilicata nella gestione della Peste Suina Africana, un’emergenza che ha interessato 29 comuni della provincia di Potenza.

L’assessore ha ricordato come la sinergia tra i dipartimenti Salute, Agricoltura e Ambiente sia stata determinante per contenere il rischio sanitario e tutelare il comparto produttivo.

Latronico ha espresso un sentito ringraziamento all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, ai servizi veterinari pubblici e ai liberi professionisti, oltre ai veterinari dell’Associazione Regionale Allevatori, il cui impegno quotidiano è stato riconosciuto anche a livello ministeriale dal Commissario straordinario Giovanni Filippini.

In conclusione, l’assessore ha ribadito che la prevenzione è una responsabilità condivisa che richiede il contributo di istituzioni, professionisti e cittadini.

Investire nella formazione continua e nell’innovazione rimane la strada maestra scelta dall’Assessorato per rafforzare il sistema sanitario e rendere il territorio lucano più resiliente.