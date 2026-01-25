Meteo, pioggia su Matera: ma fino a quando? Ecco le previsioni per i prossimi giorni

Domenica caratterizzata dall’ingresso di una perturbazione atlantica sulle nostre regioni meridionali, con instabilità diffusa sulla Basilicata; previste precipitazioni sparse, anche sotto forma di rovescio o temporale.
In avvio di settimana sulla Lucania sono previste ancora delle piogge con qualche breve nevicata in Appennino sin verso 1200-1300m.
Nuovo peggioramento a partire dal 28 Gennaio.
Ma che tempo ci aspetta su Matera nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani Lunedì 26 Gennaio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 5°C.
Martedì 27 Gennaio avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 5°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.