Basilicata sul podio nazionale! Complimenti agli arcieri Anna, Roberta e Valerio

Si chiudono i XXXIX Campionati Italiani Indoor Para-Archery 2026 di Lamezia Terme e la nostra regione torna a casa a testa altissima!
Commenta Fitarco Basilicata:
“È stata una trasferta incredibile, carica di emozioni, record e metalli preziosi.
Ecco i nostri straordinari risultati:
- MEDAGLIA DI BRONZO per Anna Varriale (Arcieri Lucani Potenza)! Una prestazione magistrale nella categoria Visually Impaired: Anna porta il tricolore in Basilicata con una forza e una classe immensa!
- QUARTO POSTO per Roberta Tempone (ASD La Fenice di Viggiano)! Roberta sfiora il podio nazionale con una gara di altissimo livello, confermandosi nell’élite assoluta del tiro con l’arco italiano. Una campionessa vera!
- NUOVO RECORD PERSONALE per Valerio Comminiello (Arcieri Lucani Potenza)! Con un punteggio strepitoso di 436, Valerio polverizza il suo primato e dimostra una crescita tecnica inarrestabile. Superare se stessi nel momento più importante è da grandi atleti!
Questi successi nascono da un lavoro di squadra eccezionale.
Un plauso infinito va ai tecnici Antonello Sabia e Ugo Marasco: la vostra dedizione nel mondo Para-Archery è il motore che trasforma i sogni in realtà.
Un progetto che viene da lontano, grazie alla visione di Luciano Spera (Consigliere Nazionale Fitarco) e alla guida di Nicola Taddei (Delegato Regionale Fitarco Basilicata), che insieme a uno staff regionale di altissimo livello hanno reso la nostra regione un polo d’eccellenza per il tiro con l’arco paralimpico.
Orgogliosi di voi, orgogliosi della nostra terra”.
Ecco le foto dei vincitori.