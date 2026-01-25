Bernalda, nuovi interventi: a breve saranno inaugurati e messi a disposizione della cittadinanza. Le precisazioni dell’amministrazione

L’Amministrazione comunale di Bernalda ritiene opportuno intervenire al fine di fornire chiarimenti ufficiali e puntuali in merito alle notizie recentemente diffuse sull’andamento dei progetti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), notizie che, per quanto riguarda il nostro Ente, risultano basate su dati non aggiornati e non rispondenti allo stato effettivo degli interventi.

Scrive l’amministrazione:

“Si rappresenta che in data 12 giugno 2025 il Comune di Bernalda ha trasmesso formalmente alla Corte dei Conti una nota ufficiale contenente l’aggiornamento dettagliato sullo stato di avanzamento dei progetti PNRR di competenza comunale.

Da tale comunicazione risultava che:

i progetti complessivamente finanziati erano 18;

17 progetti risultavano regolarmente avviati;

un solo progetto non risultava ancora avviato esclusivamente in quanto ottenuto cinque giorni prima dell’invio della nota, per un importo di circa 3.000 euro.

Alla medesima data:

8 progetti risultavano già conclusi;

i restanti interventi erano in avanzato stato di esecuzione;

nessun progetto presentava ritardi, criticità amministrative o scostamenti rispetto alle tempistiche previste dalle singole misure PNRR.

Successivamente, il quadro si è ulteriormente consolidato.

Ad oggi, la maggior parte dei progetti indicati nella nota di giugno 2025 risulta ultimata, mentre i restanti sono in fase avanzata di completamento, senza che si registrino ritardi di natura amministrativa o rallentamenti di cantiere.

Si evidenzia inoltre che diverse opere sono già state consegnate e rese pienamente fruibili alla comunità, tra cui:

la palestra comunale di via Marconi;

l’ammodernamento della Casa Comunale.

Gli ulteriori interventi risultano prossimi alla conclusione e saranno a breve inaugurati e messi a disposizione della cittadinanza.

Alla luce delle recenti notizie diffuse, l’Amministrazione comunale ha provveduto a inoltrare alla Corte dei Conti una ulteriore nota, rappresentando che i dati attualmente richiamati non sembrano riferiti a una situazione aggiornata, né risultano allineati alla comunicazione ufficiale trasmessa dal Comune in data 12 giugno 2025.

Tale circostanza configura un disallineamento informativo che l’Ente intende chiarire in un quadro di piena e leale collaborazione istituzionale, nel massimo rispetto del ruolo di controllo e garanzia svolto dalla Corte dei Conti.

L’Amministrazione comunale ritiene altresì doveroso richiamare al senso di responsabilità tutti coloro che, senza una preventiva verifica delle informazioni, alimentano polemiche e allarmismi privi di fondamento, contribuendo a generare confusione e disinformazione tra i cittadini.

Un dibattito pubblico corretto e utile alla comunità non può prescindere dall’aderenza ai fatti e dal rispetto delle istituzioni.

Si ribadisce con chiarezza che il Comune di Bernalda non è destinatario di alcun definanziamento PNRR e che non sussistono rischi in merito alla perdita delle risorse assegnate.

L’Amministrazione continuerà a operare con trasparenza, rigore e responsabilità, garantendo il rispetto delle scadenze, la corretta attuazione degli interventi e una comunicazione puntuale e veritiera ai cittadini”.