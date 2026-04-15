Tragico incidente in Basilicata: purtroppo non ce l’ha fatta anche l’altro uomo

Si aggrava il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la strada Statale 658 Potenza-Melfi, all’altezza dell’uscita Cappelluccia, nel territorio di Pietragalla.

In serata è deceduto anche il 46enne di Atena Lucana che era rimasto gravemente ferito nello scontro tra due mezzi pesanti.

L’uomo, trasportato d’urgenza all’ospedale San Carlo di Potenza, era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in condizioni critiche.

Nel violento impatto aveva già perso la vita un 23enne, originario del Sudan ma residente nel salernitano, a causa delle gravi lesioni riportate.

I due mezzi pesanti coinvolti si sarebbero scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e il personale del 118 per i soccorsi e i rilievi necessari.

La circolazione sulla strada è attualmente interrotta.