Educare alla salute fin da piccoli: incontro a Marconia sulla prevenzione alimentare

Si è svolto oggi a Marconia, nella scuola secondaria di I grado dell’IC “Pietrelcina – Flacco” un incontro dal titolo “A tavola, scegli bene per vivere meglio!”.

All’incontro, promosso dalla Dirigente Scolastica, Maria Di Bello, hanno partecipato i medici e la dietista afferenti all’Unità operativa di Diabetologia Territoriale di Tinchi diretta da Pasquale Bellitti.

Erano presenti inoltre i medici Savio Domenico Cito, Antonio Di Trani e Donatella Tomaselli.

Una giornata rivolta a tutta la comunità scolastica per la promozione di corretti stili di vita, di una sana alimentazione e della cultura della prevenzione, partendo dalla sempre più preoccupante prevalenza del sovrappeso e dell’obesità nei bambini, in Italia rispettivamente 19% e 10%.