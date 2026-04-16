Meteo: Matera, addio ombrelli. Ecco che tempo farà

Sulla nostra l’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando da doamni tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 17 Aprile, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 12°C.
Sabato 18 Aprile avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 21°C, la minima di 12°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.