Matera oltre il pregiudizio pronta a raccontare la forza delle donne nelle tradizioni del Sud. L’incontro

Sabato 18 aprile, alle ore 17:30, nella sede del Centro Carlo Levi di Matera, si terrà una conferenza dal titolo “Tradizioni al femminile” a cura della professoressa Patrizia Resta.

Antropologa, Patrizia Resta è stata docente di Antropologia culturale all’Università di Foggia e ha contribuito a creare, nella stessa Università, il Distum, Dipartimento di Studi Umanistici, sviluppando settori di ricerca importanti e facendo nascere numerosi corsi di studi.

Sempre attenta alla valorizzazione e allo studio delle tradizioni, ha rivolto la sua attenzione a fenomeni quali la migrazione, il clientelismo sociale, la corruzione, la nascita della mafia.

Nella sua ultima pubblicazione, il romanzo La sposa vistuta, la Resta ha narrato una storia che si svolge nel Salento a cavallo tra le due guerre mondiali: una donna tradita è capace di costruire la propria rivincita.

La protagonista, infatti, è una donna decisa e attiva, fragile fuori e forte dentro, che, mettendo in atto tutte le proprie capacità agentive, riesce a dare una nuova direzione al suo futuro e a rimodellare antiche tradizioni e radicati pregiudizi operando con silenziosa ma forte determinazione.

Di seguito la locandina con i dettagli.