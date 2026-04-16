Ferrandina, cedimento nel cortile della scuola: lavori in corso per il ripristino

Una nota del Comune di Ferrandina fa sapere:
“Il cedimento che si è verificato al di sotto della pavimentazione del cortile antistante il plesso scolastico F. D’Onofrio, ha creato un vuoto provocando la rottura dei sotto servizi.
Durante l’ esecuzione dei lavori si e’ proceduto a verificare anche la staticità delle strutture in cemento del muretto e della scaletta rimaste sospese.
I tecnici hanno ritenuto necessario procedere alla demolizione controllata delle predette strutture, in quanto compromesse nella loro staticità, demolizione peraltro necessaria anche per consentire agli operatori di procedere al ripristino delle condotte sottostanti.
Sarà premura di questo Ente informarvi sull’andamento dei lavori!”.