Finalmente sole su Matera e temperature sopra i 20 gradi. Ecco le ultime previsioni

Netto miglioramento delle condizioni meteorologiche con temperature in graduale aumento.
Ma come sarà il tempo su Matera per i prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 18 Aprile, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 12°C.
Domenica 19 Aprile avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 11°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva sul Vulture-Melfese, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.