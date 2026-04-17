Pisticci, nuovo servizio di raccolta differenziata: al via le novità

Prende il via il nuovo servizio di raccolta differenziata che interesserà il territorio comunale di Pisticci con una serie di novità pensate per migliorare l’organizzazione dei conferimenti, la qualità del servizio e il coinvolgimento della cittadinanza.

Il progetto, denominato “Pisticci trasforma”, introduce un nuovo calendario per le utenze domestiche, una nuova app, il ritiro dei vecchi contenitori, la consegna dei carrellati ai condomini e, per le aree extraurbane, un sistema basato su isole ecologiche automatizzate.

Un insieme di azioni che punta a rendere il servizio più semplice, più funzionale e più vicino alle esigenze della comunità.

Per le aree urbane, il nuovo calendario entrerà in vigore dal 27 aprile 2026.

La raccolta riguarderà organico, carta e cartone, plastica e metalli, vetro, secco residuo, oltre al servizio dedicato a pannolini e pannoloni.

Il conferimento dovrà avvenire nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 05:00 del giorno di esposizione. Tra le novità operative rientra anche la raccolta dei metalli insieme alla plastica.

Nelle aree extraurbane entrerà invece in funzione il nuovo sistema di raccolta tramite isole ecologiche automatizzate.

Nei prossimi giorni gli utenti riceveranno una cartolina informativa con tutte le indicazioni utili per utilizzare correttamente il servizio. Nel frattempo sarà possibile continuare a conferire i rifiuti nei contenitori già in possesso.

Per i condomini, inoltre, è prevista entro il 27 aprile la consegna dei nuovi carrellati.

Accanto agli aspetti operativi, sarà avviata anche una campagna di comunicazione dedicata alla nuova app e alle modalità di utilizzo del servizio, insieme a iniziative di sensibilizzazione rivolte alle scuole e alla cittadinanza.

Dichiara il Sindaco, Domenico Albano:

“Con la presentazione di oggi avviamo un passaggio importante per migliorare la raccolta differenziata sul nostro territorio e rendere il servizio più ordinato, più efficiente e più vicino alle esigenze dei cittadini.

Il nuovo sistema introduce strumenti e modalità che possono aiutarci a fare un salto di qualità, ma questo obiettivo si raggiunge soltanto con la collaborazione di tutta la comunità.

La partecipazione dei cittadini sarà decisiva per accompagnare questo cambiamento e renderlo davvero efficace”.

Afferma l’Assessore Francesca Colacicco:

“Questa riorganizzazione sarà accompagnata da un lavoro costante di informazione e sensibilizzazione, perché ogni novità, per funzionare bene, deve essere conosciuta e compresa fino in fondo.

Vogliamo aiutare i cittadini a familiarizzare con il nuovo calendario, con i nuovi strumenti e con le corrette modalità di conferimento, affinché il miglioramento del servizio si traduca anche in una maggiore consapevolezza collettiva e in una crescita della qualità della raccolta differenziata”.

Il nuovo sistema si inserisce in un percorso più ampio di miglioramento della raccolta differenziata, con l’obiettivo di incrementare il recupero dei materiali, ridurre gli errori di conferimento e rendere il servizio sempre più efficace e accessibile.