A Miglionico l’Assemblea dell’UNPLI sul tema “Basilicata: 40 anni di Pro Loco, un’unica grande comunità”. Ecco il programma

Si terrà Domenica 19 Aprile 2026, a partire dalle ore 9.30, nella splendida cornice del Castello del Malconsiglio di Miglionico, in provincia di Matera, l’Assemblea ordinaria elettiva dell’UNPLI Basilicata, sul tema “Unpli Basilicata: 40 anni di Pro Loco, un’unica grande comunità”.

Dopo i saluti istituzionali, a cura di Vito Sabia, Presidente dell’UNPLI Basilicata, di Giulio Traietta, Sindaco del Comune di Miglionico, di Francesco Martulano, Presidente della Pro Loco di Miglionico, di Pierfranco De Marco, Consigliere nazionale UNPLI Basilicata, in collegamento da remoto saranno ospitati gli interventi di Ignazio Di Giovanna, Segretario nazionale UNPLI e di Antonino La Spina, Presidente nazionale dell’UNPLI.

La giornata sarà divisa in più momenti: a seguito dell’approvazione del bilancio consuntivo 2025, della relazione illustrativa e dell’elezione dei delegati nazionali, vi sarà la presentazione dell’evento EcoDays 2026, dedicato alla sostenibilità ambientale, alla valorizzazione delle eccellenze del territorio e alle buone pratiche locali, e un dibattito, animato dai rappresentanti delle Pro Loco UNPLI Basilicata.

In pomeriggio, la formazione per i dirigenti volontari sui temi “Pro Loco in sicurezza”; su “La tutela dei dati personali (privacy) nelle Pro Loco”, a cura di Rosetta Fulco, Consulente legale dell’UNPLI lucana; sugli “Adempimenti amministrativi per l’avvio di una manifestazione”, a cura di Vincenzo Losasso, Presidente dell’organo di controllo UNPLI Basilicata e, infine, su “HACCP: normative principi generali”, a cura della tecnologa alimentare, Rocchina Robilotta.

Chiuderà l’intensa giornata di lavori, una visita guidata al Castello del Malconsiglio, per iniziativa della Pro Loco di Miglionico.

Ecco il programma.