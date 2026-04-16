Matera, mammografie gratuite: ecco la data e come prenotare

La Carovana Rosa di PAM Italia arriva a Matera con un’ importante giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno.
Il 21 Aprile 2026 si svolgerà infatti un Pink Day con mammografie gratuite, iniziativa pensata per promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce tra le donne.
La giornata di screening sarà realizzata con il patrocinio del Comune di Matera, grazie alla sensibilità e al sostegno di prestigiose realtà del territorio.
Un ringraziamento speciale va a tutti questi imprenditori per la loro attenzione verso la salute delle donne e per aver reso possibile questa iniziativa.
La Carovana Rosa di PAM Italia continua così il suo viaggio nei territori italiani con un obiettivo chiaro: portare la prevenzione vicino alle persone, offrendo un servizio concreto e gratuito alle donne.
Le mammografie sono rivolte in particolare alle donne che spesso restano fuori dai programmi di screening pubblico, offrendo un’opportunità importante per prendersi cura della propria salute.
Prenotazioni: Per partecipare è necessario prenotarsi direttamente sul nostro portale prenotazioni www.pam-italia.org.
Di seguito la locandina con i dettagli.