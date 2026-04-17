Argonauti TRI 2026: a Pisticci la presentazione ufficiale

Si è svolta questa mattina, al Museo Essenza di Amaro Lucano di Pisticci Scalo, la 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗺𝗽𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 di 𝗔𝗿𝗴𝗼𝗻𝗮𝘂𝘁𝗶 𝗧𝗥𝗜 𝟮𝟬𝟮𝟲.
Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i due appuntamenti inseriti nei circuiti nazionali FITri che coinvolgeranno Pisticci nel 2026:
- 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟭𝟵 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲
𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝘁𝗮𝗽𝗽𝗮 del 𝗖𝗶𝗿𝗰𝘂𝗶𝘁𝗼 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗧𝗿𝗶𝗮𝘁𝗵𝗹𝗼𝗻 𝗡𝗼 𝗗𝗿𝗮𝗳𝘁, al Porto degli Argonauti
- 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟮𝟬 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲
𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗮 𝘁𝗮𝗽𝗽𝗮 del 𝗖𝗶𝗿𝗰𝘂𝗶𝘁𝗼 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗔𝗾𝘂𝗮𝘁𝗵𝗹𝗼𝗻 𝘀𝘂 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰𝗮
Nel primo appuntamento di aprile sono attesi 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝟯𝟬𝟬 𝗮𝘁𝗹𝗲𝘁𝗶, con team e accompagnatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, per una presenza complessiva stimata di circa 𝟴𝟬𝟬 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲.
Un evento che cresce, arriva alla 𝘀𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 e conferma la capacità del territorio di ospitare manifestazioni sportive di rilievo nazionale.