Argonauti TRI 2026: a Pisticci la presentazione ufficiale

Si è svolta questa mattina, al Museo Essenza di Amaro Lucano di Pisticci Scalo, la 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗺𝗽𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 di 𝗔𝗿𝗴𝗼𝗻𝗮𝘂𝘁𝗶 𝗧𝗥𝗜 𝟮𝟬𝟮𝟲.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i due appuntamenti inseriti nei circuiti nazionali FITri che coinvolgeranno Pisticci nel 2026:

𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟭𝟵 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲

𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝘁𝗮𝗽𝗽𝗮 del 𝗖𝗶𝗿𝗰𝘂𝗶𝘁𝗼 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗧𝗿𝗶𝗮𝘁𝗵𝗹𝗼𝗻 𝗡𝗼 𝗗𝗿𝗮𝗳𝘁, al Porto degli Argonauti

𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟮𝟬 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗮 𝘁𝗮𝗽𝗽𝗮 del 𝗖𝗶𝗿𝗰𝘂𝗶𝘁𝗼 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗔𝗾𝘂𝗮𝘁𝗵𝗹𝗼𝗻 𝘀𝘂 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰𝗮

Nel primo appuntamento di aprile sono attesi 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝟯𝟬𝟬 𝗮𝘁𝗹𝗲𝘁𝗶, con team e accompagnatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, per una presenza complessiva stimata di circa 𝟴𝟬𝟬 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲.

Un evento che cresce, arriva alla 𝘀𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 e conferma la capacità del territorio di ospitare manifestazioni sportive di rilievo nazionale.