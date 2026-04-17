Pisticci sotto i riflettori del grande cinema internazionale con il film diretto da Mel Gibson!

Oggi, nella suggestiva area del Teatro dei Calanchi, sono in corso le riprese del film 𝗧𝗵𝗲 𝗥𝗲𝘀𝘂𝗿𝗿𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁, diretto da Mel Gibson e prodotto da Lionsgate e Icon Productions.

Un set d’eccezione che trasforma ancora una volta il nostro territorio in un palcoscenico naturale di straordinaria bellezza.

La scelta di Pisticci da parte del location manager non è casuale: i paesaggi, unici e autentici, continuano ad attrarre produzioni cinematografiche di rilievo internazionale, confermando l’altissimo potenziale del territorio come destinazione cinematografica.

Nel cast spiccano nomi di rilievo: Jaakko Ohtonen (The Last Kingdom) nel ruolo di Gesù, Mariela Garriga (Mission: Impossible – Dead Reckoning) nei panni di Maria Maddalena, Kasia Smutniak nel ruolo di Maria, Pier Luigi Pasino come Pietro, Riccardo Scamarcio nei panni di Ponzio Pilato e Rupert Everett in un ruolo chiave ancora top secret.

Le scene girate a Pisticci rappresentano molto più di un evento cinematografico: sono una straordinaria occasione di marketing territoriale gratuito, perfettamente in linea con la strategia di promozione prevista dal Piano di Sviluppo Turistico della destinazione Pisticci-Mare.

Un motivo di orgoglio per tutta la comunità e una vetrina internazionale che racconta, attraverso il cinema, la bellezza senza tempo dei nostri calanchi.