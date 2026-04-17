Nasce l’associazione ‘Per Stigliano – Nuove Prospettive’ in vista delle amministrative 2027

Si è ufficialmente costituita l’associazione politico-culturale “Per Stigliano – Nuove Prospettive”, una nuova realtà che guarda già alle prossime elezioni amministrative previste per la primavera del 2027.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo dichiarato di costruire una nuova classe dirigente, capace di superare le logiche del passato e affrontare con concretezza e pragmatismo le criticità che da anni interessano il territorio.

Cinque i pilastri su cui si fonda il manifesto politico dell’associazione, ritenuti essenziali per il rilancio di Stigliano.

Al centro, il tema del lavoro e dello sviluppo, con la volontà di creare condizioni favorevoli per attrarre imprese, sostenere l’imprenditoria locale e valorizzare le risorse del territorio per generare occupazione stabile.

Ampio spazio anche a viabilità e infrastrutture, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti e porre fine all’isolamento geografico, incidendo direttamente sulla qualità della vita dei cittadini.

Particolare attenzione è riservata al settore agricolo, considerato strategico: l’associazione propone interventi concreti sulla viabilità rurale e sul potenziamento delle reti idriche, per garantire l’accesso all’acqua potabile anche nelle aree oggi escluse, mettendo fine a problematiche annose.

Nel programma trovano spazio anche istruzione e formazione, con investimenti su scuole e percorsi educativi per offrire maggiori opportunità ai giovani.

In particolare, l’associazione sottolinea la necessità di attivare collegamenti dedicati ed efficienti con i comuni limitrofi, al fine di rendere le scuole superiori di Stigliano realmente accessibili e attrattive per gli studenti del territorio circostante, contrastando il progressivo calo delle iscrizioni e rafforzando il ruolo del paese come polo formativo.

Sul fronte della sanità, “Per Stigliano – Nuove Prospettive” pone l’accento sulla necessità di riportare il tema al centro del dibattito pubblico locale, con un impegno chiaro per il potenziamento dei servizi sanitari territoriali. Tra le priorità indicate, la riattivazione di servizi sospesi da troppo tempo, come la lungodegenza, e il rafforzamento di un servizio di emergenza-urgenza realmente efficiente, in grado di garantire risposte tempestive e adeguate ai cittadini.

“Per Stigliano – Nuove Prospettive” nasce con l’ambizione di riportare il paese a essere punto di riferimento dell’intero comprensorio. Per troppo tempo, infatti, la comunità è rimasta ai margini delle decisioni che contano.

«È tempo che Stigliano si riappropri della sua centralità politica – dichiara il presidente Donatello Verre –. Il nostro obiettivo non è solo amministrare il paese, ma tornare a incidere nelle sedi decisionali sovracomunali. Vogliamo costruire un percorso serio, capace di esprimere rappresentanti autorevoli anche a livello provinciale e regionale».

A rafforzare la visione dell’associazione è la volontà di distinguersi da esperienze occasionali o improvvisate, come sottolinea Verre: «Non vogliamo dare vita a una lista elettorale improvvisata, ma a un progetto politico di lungo respiro».

L’associazione si presenta come un progetto aperto al contributo dei cittadini e orientato al lungo periodo. Nelle prossime settimane sono previsti incontri pubblici e tavoli tematici per coinvolgere la comunità nella costruzione di un programma elettorale concreto e condiviso.

“Per Stigliano – Nuove Prospettive” punta così a riportare il paese al centro del dibattito politico del comprensorio, dopo anni in cui – secondo i promotori – la comunità è rimasta ai margini delle decisioni più rilevanti.