Brutto incidente sul lavoro nella vicina Campania: coinvolto un operaio di Matera!

Ancora un incidente sul lavoro a Sicignano degli Alburni.

Questa volta, come riporta salernotoday, è accaduto in un cantiere situato nell’area industriale, dove un operaio di 48 anni è rimasto seriamente ferito mentre era impegnato in operazioni di rifornimento.

L’uomo, originario di Matera, è stato coinvolto in una dinamica ancora in fase di accertamento, rimanendo schiacciato tra due mezzi pesanti.

Immediata la richiesta di soccorso, che ha permesso l’arrivo rapido dei sanitari del 118.

Fin dai primi istanti le condizioni del lavoratore sono apparse gravi.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il 48enne è stato trasferito con urgenza all’ospedale di Oliveto Citra.

Nonostante la situazione critica, dalle prime notizie trapelate non risulterebbe in pericolo di vita.