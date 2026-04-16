Pisticci, danni da maltempo: aperta la procedura per le domande. Cosa sapere

Il Comune di Pisticci informa:
“A seguito degli eventi eccezionali verificatisi tra il 𝟯𝟬 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝗲 𝗶𝗹 𝟮 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲, che hanno colpito duramente il comparto agricolo, è possibile presentare richiesta di segnalazione danni attraverso la piattaforma dedicata della Regione Basilicata.
𝗖𝗵𝗶 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮
Tutti gli operatori del settore agricolo che hanno subito danni.
𝗖𝗼𝗺𝗲 𝗳𝗮𝗿𝗲
La procedura si effettua online tramite il 𝗦𝗜𝗔-𝗥𝗕, sistema informativo agricolo della Regione Basilicata.
Una volta aperta la piattaforma e cliccato sul banner dedicato, bisogna selezionare il riquadro in alto a sinistra “𝗖𝗮𝗹𝗮𝗺𝗶𝘁𝗮̀ 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶 – 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲”.
𝗦𝗰𝗮𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮
La domanda va presentata entro il 𝟯𝟬 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲.
Per supporto nella compilazione è possibile rivolgersi anche alle associazioni di categoria”.