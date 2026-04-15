Lavori sulla SS7 Matera–Ferrandina, “troppi disagi per gli utenti”. La richiesta

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, si è prontamente attivato in merito ai disagi registrati sulla SS 7 Matera–Ferrandina a causa dei lavori in corso, interloquendo con l’Assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, che ha assicurato che si rivolgerà ad Anas per approfondire la situazione e valutare possibili interventi migliorativi nell’organizzazione dei lavori attualmente in corso.

Ha ricordato Mancini:

“Lungo il tratto interessato dagli interventi la presenza contemporanea di più impianti semaforici ha determinato rallentamenti significativi, con code estese e tempi di percorrenza molto elevati per gli utenti.

Credo sia opportuno valutare soluzioni che consentano di ridurre l’impatto sulla viabilità, pur nel pieno rispetto delle esigenze operative dei cantieri”.

Nel confronto con Pepe, il Presidente ha inoltre segnalato la questione della corsia di larghezza ridotta istituita negli ultimi giorni sul ponte che scavalca il Basento, chiedendo: “chiarimenti sulla conformità della configurazione alle previsioni regolamentari e di sicurezza”, nonché sulle “motivazioni tecniche che hanno portato a una sezione così limitata, che sta generando ulteriori difficoltà alla circolazione.

Resta fondamentale che i lavori proseguano con la massima attenzione alla sicurezza – ha concluso Mancini – ma anche con una gestione che tenga conto delle esigenze quotidiane di cittadini, pendolari e imprese che utilizzano la SS 7.

La Provincia di Matera conferma la propria disponibilità a collaborare in ogni forma utile a garantire una viabilità più scorrevole e condizioni di sicurezza adeguate lungo un’arteria strategica per il territorio”.