A Matera esperti da tutta Italia. L’iniziativa

Sabato 18 aprile 2026 Matera ospiterà il convegno dal titolo “Disturbi da tic, Doc e Pans/Pandas: confini diagnostici, modelli eziopatogenetici e controversie” nell’Auditorium dell’Ospedale “Madonna delle Grazie”.

Sarà un’importante occasione di approfondimento e confronto su temi oggi molto rilevanti nella neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.

Al centro dei lavori ci saranno:

i disturbi da tic,

la sindrome di Tourette,

il disturbo ossessivo-compulsivo e le sindromi PANS/PANDAS.

L’obiettivo: riflettere sui confini diagnostici tra quadri clinici che, nella pratica, possono presentare punti di contatto e rendere più complesso l’inquadramento dei pazienti.

Organizzato dall’Unità operativa complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di Matera e patrocinato dall’Azienda Sanitaria Locale, il convegno si propone di offrire uno spazio di discussione serio e multidisciplinare, fondato sulle evidenze scientifiche disponibili, per approfondire sia gli aspetti clinici sia i modelli di origine e sviluppo della malattia oggi più dibattuti.

Sottolinea Raffaella Devescovi, Direttore della UOC di Neuropsichiatria Infantile e Responsabile scientifica del convegno:

“Particolare attenzione sarà dedicata alla diagnosi differenziale, al rapporto tra sintomi apparentemente simili ma clinicamente diversi e alle implicazioni che tutto questo ha nella pratica assistenziale quotidiana”.

Afferma il direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo:

“Un appuntamento di grande interesse per continuare a investire nella qualità della cura, nella formazione e nella presa in carico dei bisogni neuropsichiatrici in età evolutiva che si avvarrà del contributo di specialisti provenienti da diverse realtà accademiche e ospedaliere italiane.

Con questa iniziativa Matera si propone di stimolare il confronto tra competenze diverse favorendo il dialogo tra professionisti di elevato spessore scientifico”.

Di seguito la locandina con i dettagli.