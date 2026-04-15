A Matera esperti da tutta Italia. L’iniziativa

Sabato 18 aprile 2026 Matera ospiterà il convegno dal titolo “Disturbi da tic, Doc e Pans/Pandas: confini diagnostici, modelli eziopatogenetici e controversie” nell’Auditorium dell’Ospedale “Madonna delle Grazie”.
Sarà un’importante occasione di approfondimento e confronto su temi oggi molto rilevanti nella neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.
Al centro dei lavori ci saranno:
- i disturbi da tic,
- la sindrome di Tourette,
- il disturbo ossessivo-compulsivo e le sindromi PANS/PANDAS.
L’obiettivo: riflettere sui confini diagnostici tra quadri clinici che, nella pratica, possono presentare punti di contatto e rendere più complesso l’inquadramento dei pazienti.
Organizzato dall’Unità operativa complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di Matera e patrocinato dall’Azienda Sanitaria Locale, il convegno si propone di offrire uno spazio di discussione serio e multidisciplinare, fondato sulle evidenze scientifiche disponibili, per approfondire sia gli aspetti clinici sia i modelli di origine e sviluppo della malattia oggi più dibattuti.
Sottolinea Raffaella Devescovi, Direttore della UOC di Neuropsichiatria Infantile e Responsabile scientifica del convegno:
“Particolare attenzione sarà dedicata alla diagnosi differenziale, al rapporto tra sintomi apparentemente simili ma clinicamente diversi e alle implicazioni che tutto questo ha nella pratica assistenziale quotidiana”.
Afferma il direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo:
“Un appuntamento di grande interesse per continuare a investire nella qualità della cura, nella formazione e nella presa in carico dei bisogni neuropsichiatrici in età evolutiva che si avvarrà del contributo di specialisti provenienti da diverse realtà accademiche e ospedaliere italiane.
Con questa iniziativa Matera si propone di stimolare il confronto tra competenze diverse favorendo il dialogo tra professionisti di elevato spessore scientifico”.
Di seguito la locandina con i dettagli.