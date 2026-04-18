Bernalda: ufficialmente partiti i lavori di manutenzione ordinaria del verde su tutto il territorio comunale

Una nota del Comune di Bernalda fa sapere:

“Con la conclusione delle procedure di gara e l’insediamento delle ditte aggiudicatarie, entra nella fase operativa una nuova organizzazione del servizio: l’abbandono degli affidamenti “spot” a favore dei Lotti Funzionali.

Una scelta che la Giunta Comunale considera strategica perché punta a garantire maggiore efficienza, programmazione e cura capillare del territorio.

Il territorio è stato suddiviso in 4 lotti operativi:

• Lotto A – Bernalda Nuova

• Lotto B – Centro e Area Industriale

• Lotto C – Metaponto Borgo

• Lotto D – Metaponto Lido

Cosa cambia?

• Più responsabilità e trasparenza: ogni zona ha un riferimento preciso

• Interventi programmati con cronoprogrammi definiti

• Manutenzione mirata in base alle esigenze specifiche di ogni area

• Maggiore controllo sulla qualità degli interventi e sulla salute del verde, quindi anche sull’utilizzo delle risorse.

Le squadre sono già al lavoro con le prime attività di sfalcio e potatura stagionale, nonostante alcune difficoltà legate alle condizioni meteo.

Siamo consapevoli che ogni cambiamento richiede tempo per essere pienamente rodato, ma siamo fiduciosi che questo nuovo modello, basato su organizzazione e specializzazione, porterà risultati concreti e visibili per tutta la comunità.

L’obiettivo è chiaro: garantire un verde pubblico curato, sicuro e valorizzato durante tutto l’anno a vantaggio del decoro urbano, obiettivo di questa amministrazione.

A breve seguiranno aggiornamenti sulla manutenzione delle strade urbane”.