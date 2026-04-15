Matera, tentativi di truffa tramite SMS sulla TARI! Questo l’avviso del Comune

Il Comune di Matera informa la cittadinanza che, analogamente a quanto sta accadendo in diversi comuni italiani, alcuni contribuenti stanno ricevendo SMS fraudolenti relativi alla presunta regolarizzazione della posizione TARI.
Tali messaggi invitano a contattare numeri telefonici o ad accedere a link esterni, ma si tratta di tentativi di truffa messi in atto da soggetti estranei all’Amministrazione comunale.
Si precisa che il Comune di Matera e l’Ufficio Tributi non utilizzano in alcun modo SMS o canali non ufficiali per comunicazioni riguardanti pagamenti, solleciti o regolarizzazioni tributarie.
Tutte le comunicazioni ufficiali avvengono esclusivamente attraverso i canali istituzionali, quali la PEC, le e-mail istituzionali, il sito web ufficiale dell’Ente e il portale ufficiale Matera Digitale.
Pertanto, si invitano tutti i cittadini a non rispondere a tali messaggi, non cliccare su eventuali link presenti negli SMS, non contattare eventuali numeri indicati nei messaggi e cancellare immediatamente le comunicazioni ricevute.
Si raccomanda inoltre di segnalare eventuali tentativi di truffa alle autorità competenti, al fine di consentire le opportune verifiche e azioni di contrasto.
L’Amministrazione Comunale invita alla massima prudenza e ribadisce il proprio impegno nella tutela dei cittadini contro ogni forma di raggiro.