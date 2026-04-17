Quattro cantieri aperti sulle statali 7 “Appia” e SS7RACC. Gli aggiornamenti di Anas

Come reso noto nel novembre scorso da Anas, lungo le strade statali 7 “Appia”, SS7RACC ed altre arterie stradali principali nel materano, l’Azienda ha in corso interventi di manutenzione programmata per un investimento complessivo di oltre 13 milioni di euro.

In particolare, nel corso di questa settimana (soprattutto nella giornata di lunedì 13 aprile, con l’attivazione di un cantiere rimosso in giornata) lungo le due statali sono state eseguite tre lavorazioni, per complessivi quattro cantieri.

In relazione a tali lavori in corso, già a partire dalla prossima settimana Anas ha programmato l’adozione di ulteriori misure volte a fluidificare la circolazione lungo le viabilità.

Nel dettaglio, prima di sabato 25 aprile, in corrispondenza del viadotto Basento della SS7RACC, grazie alla conclusione di una specifica attività tecnica sarà possibile procedere all’allargamento della sezione percorribile della carreggiata, ove vige il restringimento, in particolare per l’esecuzione di impermeabilizzazioni e rinforzo della soletta.

L’investimento complessivo dell’intervento di manutenzione è di oltre 7 milioni di euro; il viadotto è costituito da 20 campate complessive, delle quali la metà, allo stato attuale, è oggetto dei lavori.

La conclusione dell’intervento è fissata entro la prossima estate.

Inoltre, sono in corso i lavori per la sostituzione delle barriere laterali di sicurezza, che verranno installate per oltre 15 km, per un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro.

Dalla prossima settimana, la programmazione di tali attività – che nel corso di questa settimana sono state eseguite in contemporanea su due tratte diverse della statale, con due diversi cantieri – prevede un incremento della forza lavoro in corrispondenza di un’unica tratta, anche allo scopo di eliminare uno dei due semafori attivi in precedenza.

Inoltre, sempre in corrispondenza di queste lavorazioni, Anas ha previsto un ulteriore incremento di personale su strada (movieri) e rimodulato altresì gli orari di intervento, per favorire le fasce di spostamento delle scuole e dei pendolari.

Gli sforzi operativi e tecnici sono tutti mirati al rispetto dei tempi di ultimazione, fissati prima della prossima estate.

Infine, soltanto nella giornata di lunedì 13 aprile scorso, sono state eseguite attività di manutenzione sugli impianti tecnologici (in particolare di illuminazione) della galleria Millotta della SS7Racc, che hanno richiesto l’attivazione del senso unico alternato.

Ulteriori attività previste, che si svolgeranno entro la fine del mese, erano già state fissate da Anas in orario notturno, sempre allo scopo di attenuare i disagi.

Le attività complessive sono finalizzate al potenziamento degli standard di sicurezza e di percorribilità dell’intera rete infrastrutturale materana.