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Basilicata: nuovo assalto al bancomat!

15 Aprile 2026

Nuovo assalto a uno sportello bancario in Basilicata.

L’ultimo episodio questa notte a Tolve.

I malviventi, fa sapere rainews, hanno preso di mira la filiale cittadina della Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve.

Distrutto il bancomat con la tecnica della marmotta.

La violenta esplosione ha fatto danni ingenti.

I malviventi sarebbero scappati a bordo di un’auto di grossa cilindrata, portando via – secondo una prima stima – alcune migliaia di euro.

Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri di Acerenza che hanno recuperato parte del bottino (circa 1.500 euro), restituito al direttore della filiale.

Sequestrati alcuni attrezzi ritrovati in zona.

Le indagini sono in corso.