Basilicata: nuovo assalto al bancomat!

Nuovo assalto a uno sportello bancario in Basilicata.
L’ultimo episodio questa notte a Tolve.
I malviventi, fa sapere rainews, hanno preso di mira la filiale cittadina della Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve.
Distrutto il bancomat con la tecnica della marmotta.
La violenta esplosione ha fatto danni ingenti.
I malviventi sarebbero scappati a bordo di un’auto di grossa cilindrata, portando via – secondo una prima stima – alcune migliaia di euro.
Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri di Acerenza che hanno recuperato parte del bottino (circa 1.500 euro), restituito al direttore della filiale.
Sequestrati alcuni attrezzi ritrovati in zona.
Le indagini sono in corso.