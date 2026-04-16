Scanzano Jonico: forza il posto di blocco! Scatta l’inseguimento della Polizia. Ecco come è andata a finire

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 54 anni di origini rumene per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate e guida in stato di ebbrezza.

L’arresto è stato operato da agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Basilicata” della Polizia di Stato, impegnati in servizi straordinari di controllo del territorio, congiuntamente a personale del Commissariato di P.S. Policoro.

In tarda serata, un’autovettura con a bordo il 54enne non si è fermata all’ “Alt” intimatogli dai poliziotti a un posto di controllo nel centro abitato di Scanzano Jonico, accelerando e fuggendo a forte velocità.

Gli agenti si sono posti subito al suo inseguimento, che è proseguito sulla S.S. 106 Jonica.

Sebbene raggiunto dopo pochi chilometri, il fuggitivo non esitava a mettere a rischio l’incolumità degli operatori e degli altri utenti della strada, cercando più volte di speronare e di tamponare gli inseguitori, che sono però riusciti a bloccare il veicolo.

Il soggetto ha opposto una violenta resistenza, prima rifiutandosi di scendere poi sferrando calci e colpi agli operatori, che hanno dovuto immobilizzarlo. Un agente è rimasto ferito, con prognosi di 4 giorni.

L’uomo è stato quindi fatto salire a bordo di una volante e portato al Commissariato di P.S. di Policoro.

Successivamente è stato dichiarato in arresto e condotto nel carcere di Matera.

Il Tribunale di Matera ne ha convalidato l’arresto e disposto la sua immediata liberazione applicando la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Si rappresenta che gli accertamenti vanno intesi, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale.